In den Kliniken von Winnenden und Schorndorf waren am Mittwoch alle Hände gefragt. Besonders Fußgänger, die beim morgendlichen Glatteis gestürzt waren, mussten behandelt werden.

Frank Rodenhausen 15.01.2025 - 13:16 Uhr

Das Glatteis am Mittwochmorgen hat auch die Rems-Murr-Kliniken in Winnenden und Schorndorf stark beansprucht. Wie die Kliniken mitteilten, stieg die Zahl der Patientinnen und Patienten in den Notaufnahmen auf ein Vielfaches des Normalen.