Als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet – so ungefähr lässt sich die Lage beim Ausbau des schnellen Internets in Waiblingen und weiteren Gemeinden des Landkreises durch die Firma Unsere Grüne Glasfaser (UGG) beschreiben. Auf ihrer Internetseite lässt diese zwar wissen: „Wir haben eine Vision: digitale Teilhabe für alle.“ Die Stadt Waiblingen und die Gemeinden Kernen, Urbach und Plüderhausen gehören allerdings nicht mehr zum Kreis der Begünstigten. Das wurde im Frühjahr bekannt und ist ebenfalls auf der Firmen-Homepage zu lesen. Unter der Überschrift „Aktualisierte Information“ steht: „Leider werden wir den Glasfaserausbau in Ihrer Gemeinde nicht wie angekündigt durchführen können. Ihr gewählter Internetanbieter wird Sie zu gegebener Zeit über das weitere Vorgehen in Bezug auf Ihren Vertrag informieren.“