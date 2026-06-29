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Glasfaser-Ausbau Schnelles Internet: viele Waiblinger müssen weiter warten

Glasfaser-Ausbau: Schnelles Internet: viele Waiblinger müssen weiter warten
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Auf die Verlegung von Glasfaserleitungen warten Bürger in manchen Gegenden des Landkreises schon lange und vergeblich. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Nach dem Rückzug der Firma UGG verzögert sich der Ausbau des Glasfasernetzes erheblich. Was rät der Breitbandkoordinator des Kreises Kunden in Bezug auf bereits abgeschlossene Verträge?

Als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet – so ungefähr lässt sich die Lage beim Ausbau des schnellen Internets in Waiblingen und weiteren Gemeinden des Landkreises durch die Firma Unsere Grüne Glasfaser (UGG) beschreiben. Auf ihrer Internetseite lässt diese zwar wissen: „Wir haben eine Vision: digitale Teilhabe für alle.“ Die Stadt Waiblingen und die Gemeinden Kernen, Urbach und Plüderhausen gehören allerdings nicht mehr zum Kreis der Begünstigten. Das wurde im Frühjahr bekannt und ist ebenfalls auf der Firmen-Homepage zu lesen. Unter der Überschrift „Aktualisierte Information“ steht: „Leider werden wir den Glasfaserausbau in Ihrer Gemeinde nicht wie angekündigt durchführen können. Ihr gewählter Internetanbieter wird Sie zu gegebener Zeit über das weitere Vorgehen in Bezug auf Ihren Vertrag informieren.“

 

Im Gemeinderat Waiblingen hat Michael Murer, der Koordinator für den Breitbandausbau beim Rems-Murr-Kreis, nun über die aktuelle Situation in Waiblingen berichtet. Den Rückzug der UGG Anfang April bezeichnete der Breitbandkoordinator als „nicht sehr rühmlich und sehr enttäuschend“. Er habe zu vielen Fragen und Unsicherheit in der Bürgerschaft geführt. Nach seinem Kenntnisstand hat die UGG ihren Rückzug in Kernen, Plüderhausen und Urbach offiziell mitgeteilt. Der Waiblinger Oberbürgermeister Sebastian Wolf berichtete hingegen, seines Wissens nach lägen seiner Stadtverwaltung zu der Angelegenheit kein offizielles Schreiben und keine anderen Informationen vor als die, welche auf der Internetseite stehen. Das sei für Kunden der UGG wichtig zu wissen, betont Michael Murer. Denn durch einen offiziellen Absagebrief werden die Gestattungsverträge, die Kunden mit der UGG abgeschlossen haben, hinfällig. Betroffene aus Urbach, Kernen und Plüderhausen können sich also entspannt zurücklehnen.

Verschiebung „bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag“

Der Ausbau des Glasfasernetzes geht vielerorts nur schleppend voran. Foto: Michael Reichel/dpa

Waiblinger UGG-Kunden, die aussteigen wollen, müssen dagegen ihren Vertrag selbst kündigen. Michael Murers Befürchtung ist: „Man verschiebt den Ausbau auf den Sankt-Nimmerleins-Tag.“ Wer zudem aus seinem Dienstleistungsvertrag fürs Telefon und Internet aussteigen will, muss womöglich gar nicht mehr lange warten, bis das klappt. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) beginne die Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren nicht erst ab dem Moment, in dem man tatsächlich Online gehen kann, sondern bereits ab dem Zeitpunkt, an dem man seine Auftragsbestätigung erhalten habe, erklärte Michael Murer. „Die ersten Verträge dürften daher schon in der zweiten Jahreshälfte auslaufen und können dann gekündigt werden.“ Auf der Internetseite der Verbraucherzentralen gibt es weitere Informationen zum Thema.

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Ursprünglich hatte die UGG angekündigt, sie werde alle Waiblinger Stadtteile ans schnelle Internet anschließen. Tatsächlich arbeitet derzeit die Telekom im Stadtteil Korber Höhe, ihr Tochterunternehmen Glasfaser Plus in der Kernstadt an dessen Ausbau. Die Firma Wisotel, die in Bittenfeld rund 1400 Anschlüsse gelegt hat, hat inzwischen angekündigt, dass sie in Hegnach, Hohenacker und Neustadt aus wirtschaftlichen Gründen nicht tätig werden wird. „Die Resonanz war zu gering“, erklärt Michael Murer. Wisotel setze nun auf Nachverdichtung und das Anwerben neuer Kunden in Bestandsgebieten.

In Sachen Ausbau des schnellen Internets ist man laut dem Koordinator nun wieder zurück am Anfang. „Wir müssen jetzt damit umgehen und andere Partner finden.“ Die Telekom habe sich als zuverlässig erwiesen. Deshalb setzt die Stadt Waiblingen auf die Telekom und ihre Tochterfirma Glasfaser Plus. Aktuell sei aber nicht mehr drin als der Breitbandausbau in der Kernstadt und auf der Korber Höhe, erklärte Michael Murer.

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