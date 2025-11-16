Glasfenster Schottenkapelle Was treiben die Nazis in der Konstanzer Kapelle?
In der Konstanzer Schottenkapelle ist Überraschendes zu sehen: Ein Glasfenster des Künstlers Albert Birkle zeigt zwei SA-Männer. Das Hakenkreuz war jahrelang überklebt.
Die meisten Passanten lassen das alte Bauwerk links liegen. Oder sie rasen auf der viel befahrenen Straße vorbei. Die Schottenkapelle im Konstanzer Stadtteil Paradies steht im Schatten eines imposanten Gymnasiums und eines schicken grauen Wohnblocks. Das Dornröschen unter den Konstanzer Gotteshäusern würde noch lange schlummern, wenn sich nicht eine Initiative seit Sommer darum kümmern würde.