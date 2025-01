Auch die Profis kämpfen mitunter vergeblich gegen die Glätte an. Mehrere Streufahrzeuge sind in Unfälle verwickelt. Im Kreis Ludwigsburg müssen sie teils sogar rückwärtsfahren - aus einem bestimmten Grund.

red/dpa 15.01.2025 - 12:04 Uhr

Auch die Streufahrzeuge des Winterdienstes haben mit den glatten Straßen zu kämpfen. In Krautheim im Kreis Heilbronn krachte ein Fahrzeug am frühen Morgen in eine Scheune am Straßenrand. Sowohl an der Scheune, als auch am Fahrzeug des Winterdienstes entstanden laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn zunächst nicht bezifferte Sachschäden. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.