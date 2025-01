In den Kliniken in Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen herrscht am Mittwochvormittag wegen des Glatteises Hochbetrieb. Die Bandbreite der Verletzungen ist groß.

Christian Kempf 15.01.2025 - 12:24 Uhr

Die gute Nachricht aus den Krankenhäusern in Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen ist, dass am Mittwochmorgen nur wenige Mitarbeiter ausgefallen sind, weil sie wegen des Blitzeises nicht ihren Dienst antreten konnten. Allerdings war es auch bitter nötig, dass die Teams fast geschlossen Patienten versorgen konnten. Denn in der Unfallaufnahme herrschte Hochbetrieb. Viele Menschen brauchten nach einem Sturz medizinische Hilfe.