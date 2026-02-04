Glaube und Kirche Wie sich eine Pfarrerin aus Ludwigsburg für Gehörlose einsetzt
Auf der CMT zieht ein Gottesdienst Hunderte Besucher an – mit dabei ist Daniela Milz-Ramming. Die Ludwigsburgerin sorgt dafür, dass Kirche für Taube erlebbar wird.
Auf der CMT zieht ein Gottesdienst Hunderte Besucher an – mit dabei ist Daniela Milz-Ramming. Die Ludwigsburgerin sorgt dafür, dass Kirche für Taube erlebbar wird.
Sonntagvormittag, kurz nach 9 Uhr am Westeingang der Landesmesse. Es ist der letzte Tag der CMT, vor den Zugangsschleusen haben sich bereits Warteschlangen gebildet. Kaum öffnen die Tore, strömen die ersten Besucher ins Atrium. Dort zieht ein ungewöhnlicher Auftakt die Aufmerksamkeit auf sich: Mitreißende Gospelrhythmen erklingen, binnen kurzer Zeit sammelt sich eine große Menschenmenge – später werden es auf mehr als 600 geschätzt. Der Gottesdienst bildet den Start eines ganztägigen Bühnenprogramms.