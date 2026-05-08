Der Anteil sinkt das zweite Jahr in Folge, und die Krise macht es nicht besser. Auffällig ist, dass Frauen derzeit sehr viel kürzer in den Kontrollgremien bleiben als Männer.
08.05.2026 - 04:00 Uhr
München - Der Frauenanteil in Aufsichtsräten der Dax-Unternehmen sinkt bei den Aktionärsvertretern das zweite Jahr in Folge. Zwar geht es mit der aktuellen Runde der Hauptversammlungen nur um 0,1 Prozentpunkte auf 38,3 Prozent nach unten, wie eine Auswertung der Personalberatung Russell Reynolds ergab. Bei den neu gewählten Vertretern liegt der Anteil mit 32 Prozent aber so tief wie noch nie in diesem Jahrzehnt.