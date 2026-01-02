Die Politik übt seit Jahren Druck auf Deutschlands große Unternehmen aus, mehr Frauen in die Chefetagen zu befördern. Doch 2025 lief die Entwicklung rückwärts.
02.01.2026 - 05:10 Uhr
München - In den Chefetagen der neunzig größten Unternehmen an der Frankfurter Börse hat die Gleichstellung im vergangenen Jahr Rückschritte gemacht. Gegen den langjährigen Trend ist der Frauenanteil in den Vorständen der in Dax und MDax notierten Konzerne 2025 leicht gesunken, wie die Personalberatung Russell Reynolds ermittelt hat.