Erstmals seit Jahren ist der Anteil von Frauen auf Vorstandsposten bei den größten deutschen Unternehmen nicht gestiegen. Lediglich eine Branche stach im vergangenen Jahr positiv hervor.
14.01.2026 - 10:00 Uhr
Berlin - Frauen bleiben in den Vorstandsetagen der größten deutschen Unternehmen klar in der Minderheit. Rund 18,6 Prozent aller Vorstandsposten bei den 200 umsatzstärksten Unternehmen des Landes - ohne Berücksichtigung des Finanzsektors - waren im Herbst 2025 weiblich besetzt, zeigt das aktuelle Managerinnen-Barometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Das waren 0,5 Prozentpunkte weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.