Wenn auf der alten Solitude-Rennstrecke die Motoren heulen, dann ist es Zeit fürs legendäre Motorradtreffen Glemseck 101. Vom 30. August bis zum 1. September treffen sich hier Biker aus ganz Europa.

Eine legendäre Veranstaltung, die auch einige Verkehrseinschränkungen mit sich bringt. So wird die Mahdentalstraße zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Krummbachtal von Freitag, 30. August, 6 Uhr, bis Sonntag, 1. September, 23.59 Uhr, gesperrt. Die Zufahrt zur Straße „Im Mahdental“ und zum „Krummbachtal“ aus Richtung Stuttgart kommend ist während der Veranstaltung weiterhin möglich. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert.

Lesen Sie auch

Biker aus ganz Europa kommen zum Glemseck 101

Auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen. So fährt der Bus der Linie 92 von Freitag, 30. August, ab Betriebsbeginn, bis einschließlich Betriebsschluss am Sonntag, 1. September, in beide Richtungen über die Neue Ramtelstraße, die Stuttgarter Straße und das Krummbachtal. Und in die Gegenrichtung entsprechend umgekehrt. Zwischen Leonberg und Glemseck entfallen die Haltestellen Leonberger Dreieck, Schumisberg, Rappenhof und Glemseck, jeweils in beiden Richtungen. Fahrgäste werden gebeten, die Haltestelle Göppinger Straße zu nutzen. Zwischen dem Glemseck und Stuttgart entfallen in beiden Fahrtrichtungen die Haltestellen Krummbachtal. Ersatzhaltestellen werden in Höhe Abzweig Krummbachtal eingerichtet.