Die Global Sumud Flotilla will Israels Seeblockade durchbrechen und Hilfsgüter in den Küstenstreifen bringen. Erneut melden die Aktivisten einen Angriff auf eines ihrer Schiffe.
10.09.2025 - 13:45 Uhr
Aktivisten der internationalen Gaza-Hilfsflotte haben zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen einen mutmaßlichen Angriff auf eines ihrer Boote gemeldet. Die unter britischer Flagge fahrende „Alma“ sei in der Nacht zu Mittwoch in tunesischen Gewässern von einer Drohne attackiert worden, teilten die Organisatoren mit. Verletzte habe es nicht gegeben.