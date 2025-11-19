Die Staaten machen Schulden, als gäbe es kein Morgen. Die globale Verschuldung ist bald auf neuem Rekordwert. Kann das gut gehen?
19.11.2025 - 16:50 Uhr
Donald Trump gab sich generös. Weil die amerikanische Wirtschaft gut laufe und die Staatsfinanzen bald viel besser aussehen würden, wolle er jedem US-Bürger eine „Dividende“ von mindestens 2000 Dollar zahlen. Das sind umgerechnet rund 1700 Euro. Ausgeschlossen von dieser Sonderausschüttung sollen nur Bürger mit hohem Einkommen sein, verkündete der US-Präsident Anfang November über seine Plattform „Truth Social“.