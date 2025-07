Neue Hoffnung für alle unfreiwilligen Singles: Die geplante Ludwigsburger Stadtbahn Lucie eignet sich laut eines neuen, skurrilen Insta-Kanals offenbar auch als Kupplerin.

Sabine Armbruster 30.07.2025 - 14:02 Uhr

Wie sich doch die Zeiten ändern. Einst fanden einsame Herzen auf eigens arrangierten Bällen Partner aus der passenden sozialen Schicht. Später ging man zum Tanztee, noch später in die Disco oder man lernte und lernt sich bei der Arbeit, beim Hobby, in der Kneipe oder über gemeinsame Freunde kennen. Mutige wagten sich in Shows wie „Herzblatt“, Schüchterne versuchten es mit einer Kontaktanzeige in der Zeitung oder wandten sich an eine Partnervermittlung.