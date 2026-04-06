„Glück nicht auf Kosten der Tiere“ Esslingerin prangert Tierquälerei in der Stadt an
Das Schicksal zweier Tauben in der Stadt ging ihr zu Herzen: Jetzt prangert die Esslinger Taubenwartin Gabriele Quade klar und deutlich Tierquälerei an.
Das Schicksal zweier Tauben in der Stadt ging ihr zu Herzen: Jetzt prangert die Esslinger Taubenwartin Gabriele Quade klar und deutlich Tierquälerei an.
Immer wieder fliegen an Hochzeitstagen weiße Tauben. Ein schwarzer Tag für den Tierschutz? Die Vögel sollen nach einer Trauung Liebe, Treue, Glück und ein langes, gemeinsames Leben verheißen. Der Brauch ist beliebt, aber umstritten. Gabriele Quade wird deutlich. Die ehrenamtliche Taubenwartin der Stadt Esslingen, nennt das Ritual eine Tortur für die Tiere.