Baden-Württemberg zählte in der Vergangenheit stets zu den besonders zufriedenen Regionen in Deutschland. Doch nach einem Rückschlag im Zufriedenheitsniveau 2021 gibt es laut dem Glücksindex 2024 Grund zur Hoffnung: Ein Aufwärtstrend zeichnet sich ab.

Wird Baden-Württemberg bald zum glücklichsten Bundesland?

Der Glücksatlas 2024 hebt hervor, wie essenziell Glück und Wohlergehen im Leben sind – eine Überzeugung, die der beliebte Mineralbrunnen alwa mit Nachdruck unterstützt. Mit seiner Stiftung verfolgt das Unternehmen eine spannende Mission: Den Südwesten Deutschlands zur Region der Optimisten und zum glücklichsten Raum in der Republik zu machen.

Im Südwesten stehen den Menschen zwar zahlreiche Türen offen, ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Doch gerade Kinder wissen oft nicht, was ihnen am meisten Spaß macht und was sie eigentlich gut können. Noch zu wenig werden individuelle Talente in unserem Schulsystem gefördert. „Wenn jeder Einzelne seinen für sich passenden Platz in der Welt findet, seinen Leidenschaften folgen kann, seine Talente einsetzen kann, dann führt dies zu einem besseren, zuversichtlicheren Leben – nicht nur für den Einzelnen, sondern für uns alle“, ist Denise Kaufmann, geschäftsführende Gesellschafterin des alwa Mineralbrunnen, überzeugt.

Glückszeitprojekte gewinnen Fördergelder

Teil hiervon ist der alwa Glückszeitpreis. Jedes Jahr haben Vereine, Organisationen und Projekte, welche Leidenschaften und Talente der Menschen in der Region voranbringen, die Chance, sich zu bewerben und Fördergelder zu erhalten. „Im letzten Jahr haben wir eine unglaubliche Resonanz erfahren: Mehr als 900 Förderanträge zeigen das enorme Engagement für eine glücklichere und optimistischere Gesellschaft", freut sich Denise Kaufmann.

Im November hat sich das Stiftungskuratorium dann schließlich auf 66 Glückszeitprojekte geeinigt, die insgesamt 50.000 Euro Fördergeld erhalten haben. Hierdurch konnten über 16 Millionen Stunden echter „Glückszeit“ geschaffen werden – von Sport- und Musikprojekten bis hin zu Kunst- und Kulturinitiativen. Seit 2021 sind dadurch rund 70 Millionen Glücksstunden ermöglicht worden.

„Dies verdanken wir in erster Linie unseren Glücksbringern, also unseren Kunden, welche durch jede gekaufte Flasche das Stiftungsbudget erhöht und somit die zahlreichen Förderungen erst möglich gemacht haben“, bedankt sich Denise Kaufmann. Denn rund ein Viertel der Unternehmensanteile werden von der alwa Stiftung gehalten. Mit dem ausgeschütteten Gewinn jeder verkauften Flasche können so jedes Jahr zahlreiche Glückszeit Projekte gefördert werden.

Glückszeitpreis für verschiedene Einrichtungen

Zu den diesjährigen Gewinnern gehört die Stiftung Sport in der Schule Baden-Württemberg, die mit ihrer Unterstützung den Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia und Paralympics“ fördert. Beim großen Landesfinale 2025 treten Schulmannschaften aus ganz Baden-Württemberg an. Die Förderung ermöglicht, dass dieses Event noch mehr Schülerinnen und Schülern zugutekommt und ein unvergessliches Gemeinschaftserlebnis schafft.

Ebenfalls überzeugt hat die Art Helps gGmbH aus Stuttgart. Mit Workshops in Streetart, Breakdance und Musik stärkt Art Helps nicht nur die kreativen Fähigkeiten von jungen Menschen, sondern fördert auch den interkulturellen Austausch. Der Gewinn ermöglicht die Weiterführung dieser Workshops. Weitere Preisträger aus der Region sind unter anderem:

Die Sportvereinigung 1897 Cannstatt e.V.

Der Württembergische Leichtathletik-Verband e.V.

Christina Kapaun mit dem Projekt „stories to be told - Lebende Bücher“

Das Projekt Fuxundkauz

Die Interessengemeinschaft Jazz Stuttgart e.V.

Sunny High e.V.

TSV Rohr e.V.

Homezone Stuttgart

alwa Mineralwasser trinken und Glückszeit spenden

Auch dieses Jahr wird der Glückszeit-Preis vergeben. „Mit jeder gekauften Flasche spendet man nicht nur Glückszeit für andere, sondern kann auch selbst profitieren. Wir freuen uns schon auf zahlreiche Bewerbungen – denn gemeinsam können wir unsere Region glücklicher machen“, ist Denise Kaufmann überzeugt.

