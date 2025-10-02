Quokkas grinsen auf Selfies um die Wette - doch das Lächeln der tierischen Internet-Stars ist nur Schein. Längst locken sie viele internationale Fans auf eine australische Insel. Welche Regeln gelten?
02.10.2025 - 09:00 Uhr
Rottnest Island - Rundes Gesicht, niedliche Öhrchen, Knopfaugen und scheinbar immer ein Lächeln auf den Lippen: Quokkas haben sich einen Ruf als "glücklichste Tiere der Welt" erobert. Die kleinen Beuteltiere, die fast ausschließlich auf der Insel Rottnest Island vor der Südwestküste Australiens leben, sind zu einem Internet-Phänomen geworden - in Zeiten weltweiter Krisen lösen solch zuckersüße Muntermacher gerne mal einen Boom aus.