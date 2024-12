Winzige Allesfresser Manche Mikroben vertilgen sogar Desinfektionsmittel

Kaum zu glauben: Die Mikroben in unseren Städten haben sich nicht nur bestens an die knappen Ressourcen in der menschengemachten Umgebung angepasst – sie nutzen sogar eigentlich für sie schädliche Substanzen als Nahrung: Desinfektionsmittel.