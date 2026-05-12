Versicherungen leben vom Geschäft mit Krankheit, Unfällen und Katastrophen. Die Munich Re profitiert von einem weitgehend katastrophenfreien Jahresauftakt.
12.05.2026 - 10:21 Uhr
München - Ein Jahresauftakt ohne große Waldbrände, Erdbeben oder einen verheerenden Sturm hat dem Rückversicherer Munich Re einen Gewinnsprung beschert: Im ersten Quartal stieg der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr um über die Hälfte auf 1,7 Milliarden Euro. Ursache waren ausgebliebene Großschäden, wie der Münchner Dax-Konzern mitteilte. Vor einem Jahr waren die wochenlangen Brände in und um Los Angeles das Unternehmen teuer zu stehen gekommen.