Bei "Germany's Next Topmodel" unterstützt Naomi Campbell Heidi Klum beim Casting in München. Eine Sache stört die beiden allerdings.

Saskia Ebert 20.02.2025 - 15:15 Uhr

In der neuen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ richten sich Heidi Klum und Naomi Campbell mit einer klaren Aufforderung an die männlichen Kandidaten: Mehr Haut zeigen. Ob beim Laufstegtraining oder in beim kleinen Portrait-Shooting – die Teilnehmer sollen sich selbstbewusst präsentieren und ihren Körper in Szene setzen.