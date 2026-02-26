Godzilla, King Kong und ein ganz neuer Titan: In der zweiten Staffel von «Monarch: Legacy of Monsters» muss sich Kurt Russell mit allerlei Monstern rumschlagen. Im Kern geht es um die Menschen.
London - Gigantische Monster, die Städte zerstören, sind offenbar zeitlos. 93 Jahre nach dem Kinodebüt von King Kong und 72 Jahre nach dem ersten Leinwand-Auftritt von Godzilla haben die Titanen nichts von ihrer Popularität verloren. Nach dem Hollywood-Reboot mit Filmen wie "Godzilla" (2014) und "Kong: Skull Island" (2017) bekam das sogenannte Monsterverse 2023 seine erste TV-Serie. "Monarch: Legacy of Monsters" heißt das Serienspektakel auf Kinoniveau, das an die Filme anknüpft. Die zweite Staffel startet am 27. Februar beim Streamingdienst Apple TV+.