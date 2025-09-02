Nach einer Prügelei zwischen zwei Jugendlichen eskaliert die Situation, ein Messer wird gezückt. Ein dritter Jugendlicher verhindert Schlimmeres.

Nach einer Messerattacke bei einem Streit zwischen zwei Jugendlichen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen einen 16-Jährigen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, soll sich der Jugendliche mit einem 17 Jahre alten Bekannten am Bahnhof Göppingen zunächst geprügelt haben. Dann zog er den Ermittlungen zufolge ein Messer, hielt es seinem Kontrahenten an den Hals und drohte, ihn umzubringen. Ein dritter Jugendlicher habe die beiden schließlich voneinander getrennt.