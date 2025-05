Ein 18-Jähriger löst mit Schüssen aus einer Schreckschusswaffe einen größeren Einsatz der Polizei aus. Zunächst flüchtet er unerkannt – meldet sich aber später selbst bei der Polizei.

red/dpa/lsw 24.05.2025 - 11:55 Uhr

Ein 18-Jähriger, der in Göppingen mit einer Schreckschusswaffe zweimal in die Luft geschossen haben soll, hat sich selbst der Polizei gestellt. Der junge Mann habe sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und sei in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Ein Zusammenhang mit den Konflikten krimineller Gruppen rund um die Landeshauptstadt könne nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden.