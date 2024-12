Die große Liebe war es am Ende schon lange nicht mehr: Die Landtagsabgeordnete für Göppingen, Ayla Cataltepe, hat die Grünen verlassen. Jetzt will sie in die CDU.

Dirk Hülser 09.12.2024 - 06:09 Uhr

Für politische Beobachter und den Grünen-Kreisverband ist es jetzt keine riesige Nikolausüberraschung gewesen, ein kleines politisches Beben ist es aber schon: Die direkt gewählte Landtagsabgeordnete der Grünen im Wahlkreis Göppingen, Ayla Cataltepe, hat die Partei verlassen und will zur CDU wechseln. Sie findet, ihre politische Arbeit habe bei den Grünen keinen echten Widerhall gefunden. Ihr Landtagsmandat möchte Cataltepe behalten, am Dienstag entscheidet der CDU-Kreisvorstand, ob die Eislingerin in die Partei aufgenommen wird. Ihr Mandat in Stuttgart möchte sie „mit dem mir entgegengebrachten Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger“ fortsetzen.