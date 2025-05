Ein Autofahrer kommt von der Straße ab und fährt auf die Leitplanke auf. Die Fahrt ist da aber noch nicht zu Ende.

red/dpa 23.05.2025 - 11:24 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer ist in Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) von der Fahrbahn abgekommen, sein SUV schlitterte mehrere Meter auf der Leitplanke entlang. Anschließend fuhr der 64-Jährige noch ein Verkehrsschild um und krachte letztlich in die Mittelleitplanke, wie die Polizei mitteilte.