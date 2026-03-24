Göppingen Downsyndrom-Tag: Backaktion gegen die Einsamkeit
„Gemeinsam gegen Einsamkeit“ war das Motto einer Aktion zur Situation von Menschen mit Downsyndrom in der Villa Butz in Göppingen.
„Gemeinsam gegen Einsamkeit“ war das Motto einer Aktion zur Situation von Menschen mit Downsyndrom in der Villa Butz in Göppingen.
Einladende Backdüfte zogen durch die Räume der Villa Butz, dem „Haus der Familie“ in Göppingen. Sie stammten von den Erzeugnissen einer Backaktion am Welt-Downsyndrom-Tag. Sein diesjähriges internationales Motto lautet „Together Against Loneliness“ – „Gemeinsam gegen Einsamkeit“, das auf die gesellschaftliche Isolation vieler Menschen mit Downsyndrom aufmerksam macht, echte Teilhabe, Nähe und Inklusion fördern und ein Bewusstsein für deren Lebensrealität schaffen soll.