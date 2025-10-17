Es war wahrlich nichts für Handball-Feinschmecker, doch auch beim richtungsweisenden 26:21 gegen den Bergischen HC findet Frisch Auf Göppingen in kritischen Phasen Lösungen.
Das Endergebnis sieht recht deutlich aus, doch es täuscht: Das 26:21 (11:11) von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen gegen den Bergischen HC war ein sehr hartes Stück Arbeit. Auch nach einem Göppinger 5:0-Lauf zum 18:14 ließ sich der Aufsteiger zunächst nicht abschütteln und kam wieder auf 18:17 heran – trotz der Roten Karte für ihren Kreisläufer und Nationalspieler Aaron Seesing nach dessen dritter Zeitstrafe. Dann aber setzte sich das Team von Trainer Ben Matschke vor den 4500 Zuschauern in der EWS-Arena doch noch entscheidend ab und konnte dank des zweiten Heimsieges in dieser Saison sein Punktekonto auf 10:10 Zähler ausgleichen.