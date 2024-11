Ein Ladendetektiv erwischt einen 13-Jährigen beim Klauen in Göppingen. Unbekannte sollen ihn zuvor mit einem Messer bedroht und zum Klauen angestiftet haben. Die Polizei ermittelt.

red/dpa 27.11.2024 - 14:47 Uhr

Drei Unbekannte sollen einen 13-Jährigen in der Göppinger Innenstadt zum Klauen gezwungen haben. Der Junge habe angegeben, von ihnen am Dienstag in eine Ecke gedrängt und mit einem Messer bedroht worden zu sein, teilte die Polizei mit.