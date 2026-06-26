Göppingen: Kritiker mit Ortstafeln nicht zufrieden​

​Wo ist für Radfahrer, die auf der ehemaligen B10 zwischen Göppingen und Eislingen unterwegs sind, die rechtlich einwandfreie und sicherste Verkehrsführung? Um diese Frage kümmert sich Miran Rebec seit Langem. Der Mann, der sich selbst als „unabhängiger, kritischer Bürger und Alltagsradfahrer“ bezeichnet, steht dazu stets in mehr oder weniger freundlichem Austausch mit diversen Behörden. Er pochte darauf, dass der Zwang für Radfahrer, auf diesem Abschnitt auf den Geh- und Radwegen zu fahren, nicht gerechtfertigt und sogar gefährlich sei.​

Inzwischen wurde die Verkehrsführung tatsächlich geändert. Die Ortstafeln wurden so versetzt, dass es keinen Außerortsbereich mehr gibt, sondern die beiden Städte an dieser Stelle scheinbar zusammenwachsen. Claudia Leihenseder, Pressesprecherin der Stadt Göppingen, stellt aber klar: „Die Überlegungen, den Außerortsbereich entlang der L1214 zwischen Göppingen und Eislingen aufzuheben und die Ortstafeln zusammenzuführen, entstanden bereits bei den Abstimmungsgesprächen zum geplanten Radschnellweg.“

Mehr Verkehrssicherheit durch die Neuregelung

In der Verkehrsschaukommission der Stadt Göppingen im vergangenen September sei dann die Radfahrerführung entlang der Ulmer Straße besprochen worden. „Dabei wurde beschlossen, dass der Radverkehr durchgängig optional geführt werden soll, das heißt: In diesem Bereich haben die Radfahrer die Wahl, ob sie auf dem Gehweg oder auf der Fahrbahn fahren.“​

Ein kurzfristiger Bau des Radschnellweges sei auf diesem Abschnitt nicht zu erwarten, sagt die Pressesprecherin. Deshalb habe die Verkehrsschaukommission die Verwaltung beauftragt, mit dem Straßenbauamt Kirchheim und der Stadt Eislingen die Zusammenlegung der Ortstafeln zu besprechen. Dies sei Mitte Oktober 2025 vereinbart worden. Die Folge: Verkehrszeichen und die Schaltprogramme der Ampeln mussten angepasst werden. Auch die Bürokratie forderte ihren Tribut. Das dauerte. „Die Straßenmeisterei hat diese Anordnungen inzwischen vollständig umgesetzt. Durch diese Anpassung wird der Radverkehr nun jeweils auf der rechten Straßenseite geführt, sodass dies auch den Vorschriften der StVO entspricht.“​ Die Stadt Göppingen verspricht sich durch die Neuregelung mehr Verkehrssicherheit durch leichteres Ein- und Abbiegen, aber auch mehr Komfort für die Radfahrer“, erklärt Leihenseder. Auch die Konfliktpunkte zwischen Radfahrern und Fußgängern sollen reduziert werden.

Denn der bisherige Außerortsbereich zwischen den Städten sei geprägt von zahlreichen Einmündungen. Entsprechend gab und gibt es in diesem Bereich viel Verkehr, der abbiegen möchte. Das stellte eine Gefahrenquelle dar, da bislang Tempo 70 auf der vierspurigen Straße erlaubt war. „Radfahrer mussten am Ortsende bislang auf den gemeinsamen Geh- und Radweg wechseln, was zu Konflikten zwischen Radfahrern und Fußgängern führte.“​

Die Stadt hat damit eine der Forderungen Miran Rebecs umgesetzt. Ist er also zufrieden? Er sei kein Aktivist, antwortet Miran Rebec. „Mir geht es um die ideologiefreie Anwendung geltenden Rechts.“ Für Fahrräder sei der Regelplatz die Fahrbahn. „Eine Benutzungspflicht für den straßenbegleitenden Radweg ist die absolute, an extrem hohe Hürden geknüpfte Ausnahme“. Und zwischen Göppingen und Eislingen erfüllten zahlreiche Abschnitte der Radwege weder die gesetzlichen Mindestbreiten noch die nötige Qualität, sagt er. Deshalb sei die Aufhebung „rechtlich zwingend geboten und überfällig“ gewesen. Das Prozedere bis zu diesem Ziel nennt Rebec allerdings „ein verkehrsrechtliches Trauerspiel“. Sein Fazit: „Zu viele Akteure – geringer Wirkungsgrad.“

Blitzer gefordert, um Tempo 50 bei den Autofahrern auch durchzusetzen

Was ihn besonders ärgert: „Dass von der gemeinsamen Verkehrsschau im Dezember 2025 bis zur Montage der Schilder im Mai 2026 fast ein halbes Jahr vergeht, ist den Bürgern nicht zu vermitteln.“ Und er fordert Blitzer, um Tempo 50 bei den Autofahrern auch durchzusetzen.​

Die Kritik Mirans Rebecs geht aber weiter: Er sieht „tiefgreifende fachliche Defizite bei den Verkehrsschau-Kommissionen in der Region und zudem in diesem Fall bei der Göppinger Straßenverkehrsbehörde“.

Und es krankt seiner Meinung nach an einer „gesunden Fehlerkultur“ bei den Behörden: „Verkehrsrechtliche Widersprüche und Falschbeschilderungen werden vor Ort nicht entdeckt“, sagt er. Darauf angesprochen, reagierten die Mitarbeiter pikiert. Die Verkehrsschau-Kommission müsse laut Gesetz alle zwei Jahre jede Straße und Radverkehrsanlage prüfen, erläutert der Kritiker. „Weil die Behörden diese Pflichtaufgabe vernachlässigen, musste ich als Bürger einspringen. Ohne meinen fachlichen Blick und den permanenten Druck auf alle Behörden gäbe es die neuen Anordnungen und die Harmonisierung bis heute noch nicht.“​

Stillstand in Göppingen?

Problemfall

Nach Ansicht von Miran Rebec entwickelt sich die Stadt Göppingen insgesamt zum Problemfall. „Es herrscht seit Jahren quasi Stillstand“, sagt er. ​

Kritikpunkte

Im gesamten Göppinger Innenstadtbereich fehlt seiner Meinung nach eine sichere, logische Radverkehrsführung auf der Fahrbahn. Der Radschnellweg komme nicht voran. Das Mobilitätskonzept liege in der Schublade.​