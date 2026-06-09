Kühe können brüllen, dass es einem ganz anders wird. Aber diese Kuh ist nicht echt, und so erlitt sie stumm, was geschehen sein mag. Hat ihr ein Übeltäter die Schulter eingeschlagen? Ist man vielleicht angetrunken um den Kreisel gefahren, hat die Kühe ins Visier genommen, ist einer ausgestiegen und hat mal gezeigt, was eine Harke ist? Werner Stepanek, der die Kühe damals auf ihrem Weg ins Leben begleitet hat, könnte sich so ein Szenario vorstellen. Klar ist leider: Eine der drei Kühe, die den Kreisel in Faurndau an der Südverbindung nach Göppingen zieren, hat ein hochformatiges Loch in der Schulter. Wie wenn einer mit Schuhgröße 45 reingetreten wäre. Teile der Kuhhaut liegen innen in der Hohlform.​

Der Einschlag an einer Kuh erweist sich als Todesstoß für alle drei Das sieht man so einfach gar nicht. Elli Hampel, die in der Gegend wohnt, hat es von der Brücke aus entdeckt, die unweit vom Kreisel die Straße überspannt. Vor drei Wochen schon. Findet sie natürlich ein Ärgernis. Sie hat es der Stadtverwaltung gemeldet, hört aber nichts. Kümmert sich jemand drum? Außerdem sollten die Kühe mal gereinigt werden, moniert sie. In der Tat: Besonders die Kuh, die die Aufschrift „Freiheit“ trägt, starrt vor Dreck. Die Stadt muss passen. Es sind nicht ihre Kühe, sie gehören der Kaufmännischen Schule, teilt Pressesprecherin Claudia Leihenseder mit. Die Schule sei bereits an dem Thema dran. Es geht nicht ums Reparieren – die Schule will neue Kühe kreieren. Somit erweist sich der Einschlag an einer Kuh als Todesstoß für alle drei. Die Ereignisse überschlagen sich.​

So weiß es auch Werner Stepanek, der frühere Leiter der Kaufmännischen Schule, in dessen Ägide die Kühe entstanden sind. Er ist im Kontakt mit seinem Nachfolger Andreas Schweikardt. Stepanek nimmt’s nicht tragisch. Es ist ja auch so: Die Figuren gehen so langsam aus dem Leim. In die Kuhhäute haben sich eine Menge feine Risse eingeschlichen. Es zeichnen sich auch Plattenstrukturen ab, die irgendwann aufbrechen würden. Bei der Kuh namens Freiheit ist die Schrift teilweise verwittert. ​

So blickt Stepanek gern zurück und auch gern nach vorn. Wenn sich jetzt wieder Schüler Gedanken machen um Kunst im Kreisel – gut so. Die alten haben ja 20 Jahre auf dem Buckel, da darf ein Generationswechsel sein.​

Erlebt haben die Tierfiguren einiges. Es wurde mal eine Kuh geklaut – man hat nach ihr gesucht und sie am Filsdamm gefunden, erzählt Stepanek. Umgekehrt bekamen die Kühe auch mal Zuwachs. Ein Hommel, ein Jungtier, gesellte sich plötzlich zu den großen Kuh-Damen. War wohl ein Gag, meint Elli Hampel. Als der Hommel wieder verschwand, sei ein Tierfüßchen im Boden zurückgeblieben. Werner Stepanek fand, dass die Tiere überhaupt nicht zu einander gepasst haben. Nicht die Machart, nicht die Größenverhältnisse. Aber die Schule habe den Findling nicht geschasst. ​

Der Kuhkreisel ist ein Wahrzeichen des Ortes

Oft sei zu sehen gewesen, dass Halbstarke auf den Kühen geritten seien, erzählt Stepanek. Die posierten für ein originelles Foto. Überstanden haben die Kühe Frost und Hitze und den Hagelsturm vom Sommer 2013.​ Ein Wahrzeichen von Faurndau ist der Kuhkreisel, sagt Elli Hampel. „Wenn ich sage, ich wohne beim Kuhkreisel, den kennt jeder.“ Stepanek kann die Wahrzeichen-Qualität bestätigen. An der Kaufmännischen Schule hätten Eltern gesagt, sie müssten am Kuhkreisel vorbeifahren, weil ihre Kinder ihn sehen wollten.​

Warum überhaupt ein Kuh-Kreisel in Faurndau? Hier im Pfingstwasen war die Pfingstweide für die Göppinger Bauern, weiß Stepanek. „Also machen wir was mit Kühen“, sagte sich die Schule, als sie seinerzeit von der Stadt gefragt wurde, ob sie den Kreisel am Pfingstwasen gestalten könne. Die Kaufmännische Schule sitzt ja in der Öde, in Nachbarschaft zu dem damals neuen Kreisel, der durch die Brücke und die Auffahrt zur B 10 Göppingen-Mitte entstanden ist. „Wir machten einen innovativen Wettbewerb in der Schule“, erzählt der frühere Leiter der Kaufmännischen Schule. Den wird es jetzt auch wieder geben. Werner Stepanek ist gespannt darauf.​

Namhafte Sponsoren

Idee

Hinter dem jetzigen Trio im Kreisel steht ein Konzept. Eine Kuh symbolisiert die Freiheit, das ist ihr auf den Leib geschrieben. Eine verkörpert die vegane Kuh, die dritte erinnert an den italienischen Künstler Amedeo Modigliani, der als Außenseiter der Moderne gilt. Er wurde nur 35 Jahre alt und hat den Erfolg seiner Kunst im frühen 20. Jahrhundert nicht mehr erlebt. ​

Firmen

Für dieses Trio fanden sich damals als Sponsoren die Firmen Leder Bader, Möbel Braun und für die vegane Kuh die Metzgergenossenschaft, die auch in der Nähe sitzt. ​

Förderverein

Für die neue Generation der Kühe werden nun keine Mäzene aus der Wirtschaft gesucht. Der Förderverein der Kaufmännischen Schule will sich um das Finanzielle kümmern.