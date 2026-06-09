Göppingen Kuhkreisel: Nach Vandalismus werden Kunstwerke entfernt
Eine Attacke auf eines der Kunstwerke führt nun zur Erneuerung des Kuhkreisels von Faurndau. Er ist seit 20 Jahren ein Wahrzeichen des Ortes. Was kommt danach?
Eine Attacke auf eines der Kunstwerke führt nun zur Erneuerung des Kuhkreisels von Faurndau. Er ist seit 20 Jahren ein Wahrzeichen des Ortes. Was kommt danach?
Kühe können brüllen, dass es einem ganz anders wird. Aber diese Kuh ist nicht echt, und so erlitt sie stumm, was geschehen sein mag. Hat ihr ein Übeltäter die Schulter eingeschlagen? Ist man vielleicht angetrunken um den Kreisel gefahren, hat die Kühe ins Visier genommen, ist einer ausgestiegen und hat mal gezeigt, was eine Harke ist? Werner Stepanek, der die Kühe damals auf ihrem Weg ins Leben begleitet hat, könnte sich so ein Szenario vorstellen. Klar ist leider: Eine der drei Kühe, die den Kreisel in Faurndau an der Südverbindung nach Göppingen zieren, hat ein hochformatiges Loch in der Schulter. Wie wenn einer mit Schuhgröße 45 reingetreten wäre. Teile der Kuhhaut liegen innen in der Hohlform.