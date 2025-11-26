Ein 34-Jähriger soll mit einer Maschinenpistole auf mehrere Männer geschossen und einen schwer verletzt haben. Das Motiv ist unklar. Vor Gericht schweigt der mutmaßliche Schütze - noch.

Weil er mit einer Maschinenpistole auf mehrere Menschen geschossen haben soll, steht ein 34-Jähriger vor dem Landgericht Ulm. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem versuchten Mord in vier Fällen vor. Zum Prozessauftakt schwieg der Angeklagte. Sein Verteidiger kündigte jedoch an, dass sein Mandant im Laufe der Verhandlung aussagen könnte.

Mitte Mai soll der Iraker in der Nähe einer Asylunterkunft in Göppingen einen 24-Jährigen bei einem Streit mit der Kriegswaffe der Marke Ceska schwer verletzt haben. Ein ebenfalls bewaffneter Begleiter des Angeklagten soll das Opfer festgehalten haben, als ein Schuss fiel. Die Kugel traf den Mann in die Brust, durchschlug eine Rippe und verletzte die Lunge.

Dem schwer verletzten Opfer gelang die Flucht

Trotz der schweren Verletzung gelang dem Opfer zusammen mit drei Bekannten im Alter zwischen 18 und 20 Jahren die Flucht. Die beiden 34-Jährigen sollen insgesamt 16 Mal auf die jungen Leute geschossen haben, ohne sie jedoch zu treffen. Die vier Männer versteckten sich laut Staatsanwaltschaft im hohen Gras an der B10 – die Schützen brachen die Verfolgung ab.

Zehn Tage später wurde der Tatverdächtige in Esslingen festgenommen. Er sitzt seither in Untersuchungshaft. Der Mann war bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten verurteilt und erst kurz vor der Tat aus dem Gefängnis entlassen worden. Sein Begleiter ist weiterhin flüchtig. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist unklar. Ein Urteil wird Anfang März erwartet.