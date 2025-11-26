Ein 34-Jähriger soll mit einer Maschinenpistole auf mehrere Männer geschossen und einen schwer verletzt haben. Das Motiv ist unklar. Vor Gericht schweigt der mutmaßliche Schütze - noch.
26.11.2025 - 11:57 Uhr
Weil er mit einer Maschinenpistole auf mehrere Menschen geschossen haben soll, steht ein 34-Jähriger vor dem Landgericht Ulm. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem versuchten Mord in vier Fällen vor. Zum Prozessauftakt schwieg der Angeklagte. Sein Verteidiger kündigte jedoch an, dass sein Mandant im Laufe der Verhandlung aussagen könnte.