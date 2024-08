Sommer, Sonne, und der Blick aufs Wasser – was könnte es Schöneres geben? Gerade in den heißen Monaten sehnen wir uns nach Orten, die Entspannung bieten. In Göppingen und Umgebung gibt es zahlreiche idyllische Plätze am Wasser, die perfekt für einen sommerlichen Ausflug sind. Ob für einen gemütlichen Spaziergang, ein Picknick im Schatten oder einfach nur zum Genießen der Natur – diese Wasserorte bieten eine willkommene Auszeit vom Alltag.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den sechs vorgestellten Tipps um Gewässer handelt, in denen das Baden nicht erlaubt ist. Stattdessen laden sie dazu ein, die Schönheit der Umgebung zu entdecken und die Seele baumeln zu lassen.

1. Linsenholzsee

Der Linsenholzsee, eingebettet im Naturerholungsgebiet Oberholz, ist ein idyllischer Ort, der sich perfekt für einen Sommerausflug eignet. Umgeben von unberührter Natur, bietet der See einen kleinen, gut angelegten Rundwanderweg, der sich ideal für entspannte Spaziergänge eignet. Die kühle und schattige Umgebung macht den See besonders an warmen Sommertagen zu einem angenehmen Rückzugsort, wo man wunderbar vom Alltagsstress abschalten kann. Der Linsenholzsee ist nicht nur ein Paradies für Naturfreunde, sondern auch für Hundebesitzer, die die Ruhe und Schönheit der Landschaft genießen möchten. Nach einer entspannten Pause können Sie sich auf den Weg zum historischen Hohenstaufen machen und die beeindruckende Burgruine besichtigen. Der Ausblick von dort oben ist einfach atemberaubend!

2. Filsterrassen beim Christophsbad

Die Filsterrassen in Göppingen bieten einen schlichten, aber sehr schön angelegten Ort, der sich ideal für einen Sommerausflug eignet. Die Terrassen liegen malerisch an der Fils und laden dazu ein, die Natur zu genießen und dem sanften Plätschern des Wassers zu lauschen. Besonders an warmen Tagen ist dies ein perfekter Platz, um in Ruhe zu entspannen, ein Buch zu lesen oder Freunde zu treffen. Die Nähe zum Stadtzentrum ermöglicht es, die Terrassen leicht zu Fuß zu erreichen, und auch Radfahrer schätzen den Ort für eine kurze Pause. Ein kleiner Spielplatz in der Nähe macht die Filsterrassen zudem familienfreundlich.

3. Charlottensee

Der Charlottensee bei Uhingen ist im Sommer ein ideales Ausflugsziel für Naturliebhaber. Eingebettet in eine hügelige Landschaft lädt der kleine, künstlich angelegte See zu entspannten Spaziergängen ein. Der umgebende Schilfgürtel und die gelben Teichrosen verleihen dem See eine besondere Atmosphäre. Hier kann man die Seele baumeln lassen, die Natur beobachten und die frische Luft genießen. Der See ist Teil eines Naturschutzgebiets und bietet somit einen Rückzugsort abseits des Trubels. Auch für Familien mit Kindern ist der Charlottensee geeignet, da er einen sicheren Ort zum Spielen und Entdecken bietet.

4. Epplesee Uhingen

Der Epplesee bei Uhingen ist ein beliebtes Ausflugsziel, das insbesondere in den Sommermonaten seine Anziehungskraft entfaltet. Entstanden durch ehemalige Kiesabbauarbeiten, bietet der See eine idyllische Kulisse für Erholungssuchende. Umgeben von Natur lädt er zu Spaziergängen entlang des Ufers ein. Insbesondere Angler schätzen die Ruhe hier am Wasser.

5. Herrenbachstausee Adelberg

Der Herrenbachstausee Adelberg, in den 1970er Jahren als Hochwasserrückhaltebecken angelegt, bietet eine reizvolle Kulisse für einen Sommerausflug. Mit einer Fläche von etwa 10 Hektar und einer Wassertiefe von bis zu 18 Metern liegt der See malerisch im östlichen Schurwald zwischen Schorndorf und Göppingen. Obwohl das Baden aufgrund starker Unterwasserströmungen verboten ist, lädt die landschaftlich schöne Umgebung mit gepflegten Wanderwegen, Rastplätzen und Ruhebänken zum Entspannen und Genießen der Natur ein. Der See ist besonders bei Wanderern und Spaziergängern beliebt und bietet eine ruhige Oase der Erholung abseits des Alltags.

6. Barbarossasee Göppingen

Der Barbarossasee in Göppingen ist eine kleine, aber charmante Oase, die sich ideal für einen Sommerausflug eignet. Der See, eingebettet in einen herrlichen Park, bietet eine ruhige Atmosphäre zum Entspannen und Genießen. Mit seiner Lage am Rande der Innenstadt ist er leicht erreichbar und verfügt über Annehmlichkeiten wie einen Kinderspielplatz, Tischtennisplatten und ein kleines Café. Die gepflegten Spazierwege laden zu gemütlichen Spaziergängen ein, was den See zu einem beliebten Naherholungsgebiet für Familien und Ruhesuchende macht.