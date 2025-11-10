Zwei Autos rasen nachts durch Göppingen, ein weiteres kracht kurz darauf gegen eine Fußgängerampel. Waren die Fahrer in ein verbotenes Rennen verwickelt?
10.11.2025 - 13:48 Uhr
Mehrere Autofahrer haben sich in Göppingen mutmaßlich ein illegales Autorennen geliefert. Ein Auto krachte dabei gegen einen Ampelmast, landete auf der Beifahrerseite und beschädigte die Hauswand einer Bäckerei, wie die Polizei mitteilte. Der 19-jährige Fahrer und sein 17 Jahre alter Beifahrer blieben den Angaben nach unverletzt. Zuvor waren zwei weitere Autos mit hohem Tempo an dem Wagen einer 21-Jährigen vorbeigerast.