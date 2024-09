Ein Hund rennt seinem Besitzer davon. Auch ein Zusammenstoß mit einem Auto hält das Tier nicht von seiner Flucht ab. Dafür hält der Vierbeiner die Polizei auf Trab.

red/dpa/lsw 21.09.2024 - 11:48 Uhr

Die Polizei hat mit drei Streifen einen Hund in Göppingen eingefangen. Zuvor sei das Tier seinem Besitzer davongerannt und von einem Auto angefahren worden, teilte die Polizei mit. Der Hund blieb bei dem Unfall am Freitagabend laut einer Sprecherin unverletzt und rannte weiter. In der Nacht wurde der Vierbeiner demnach immer wieder im Stadtgebiet gesehen. Schließlich, nach mehr als acht Stunden, gelang es den Beamten den Hund einzufangen. Der Besitzer müsse nun für die entstandenen Schäden aufkommen, hieß es weiter.