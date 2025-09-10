Göppingen: Sauerwasser-Brunnen in der Krise

Die Stadtwerke wollen die offensichtlichen Probleme mit den Sauerwasser-Brunnen beim Freibad angehen. Der Brunnen im historischen Pavillon soll endgültig stillgelegt, die Entnahmestellen an der Freibadbrücke von Dauerbetrieb auf Knopfdruck umgestellt werden. Das ist im Kern die Reaktion der EVF auf die Misere.

Früher standen die Menschen Schlange für das kostenlose Mineralwasser Desolat, erbarmungswürdig und trostlos. Das sind die Vokabeln, die der Göppinger FDP/FW-Stadtrat Till Herwig kürzlich in einem Brief für den aktuellen Zustand der Mineralwasserbrunnen beim Freibad verwendete. Herwig stellte deshalb eine Anfrage an die Energieversorgung Filstal. Die EVF regelt im Auftrag der Stadtwerke den Betrieb der Brunnen. Aus denen fließt seit Jahrhunderten das sehr eisenhaltige Getränk, das die Göppinger Sauerwasser nennen – auch wenn die Zeiten längst vorbei sind, als die Göppinger Schlange standen, um ihr Wasser kostenlos in Flaschen abzufüllen.

Andreas Bantel, der EVF-Geschäftsführer für Handel und Finanzen, bestätigt, dass der Pavillon-Brunnen beim Freibad vermutlich in der Nacht auf den 28. Juli mutwillig zerstört worden sei. Bereits einen Tag später hätten die Stadtwerke und die Abteilung Stadtplanung Lösungsvorschläge besprochen. Hintergrund sei aber, dass aus den Rohren des Brunnens im Park schon länger kein Sauerwasser mehr floss. Trotz einer Überbohrung des alten Filterrohres im vergangenen Jahr habe sich die Ergiebigkeit nicht verbessert, sodass das Wasser nicht mehr für die drei Entnahmestellen beim Freibad ausreiche, erklärt Bantel.

Der Brunnen im Pavillon wurde mit roher Gewalt zerstört. Foto: Giacinto Carlucci

Deshalb soll in dem Pavillon künftig nur noch ein Stein, eine Schale oder ein Kunstwerk an den einst von vielen Privatabfüllern frequentierten Brunnen erinnern. Für den trockengelegten Standort wird künftig wieder die Stadt verantwortlich sein.

Die beiden Auslässe an der Maybachstraße sollen umgestellt werden. Vom ohnehin lückenhaften Dauerbetrieb auf einen Pumpbetrieb, der jeweils mittels Druckknopf aktiviert wird. Das soll der verringerten Brunnenschüttung gerecht werden und einen Ablauf von Mineralwasser vermeiden. Für den Umbau dieser Brunnen seien aber Tiefbauarbeiten mit entsprechender Planung nötig und Kostenberechnung, erklärt Andreas Bantel. Das werde demnächst angegangen.

Herwig: Wasser schmeckt nach rostigen Schrauben

FDP-Stadtrat Till Herwig schreibt in seinem Brief an die Stadtwerke: „Das Wasser schmeckt ohnehin nur nach rostigen Schrauben“. Er selber bezweifle auch dessen heilende Wirkung. Er wisse aber, dass viele Göppinger das ganz anders sehen. Im Falle von zwei Göppinger Quellen geht es aber um mehr als um eine Geschmacksache. Das Ganze hat auch eine rechtsgeschichtliche Dimension. Darauf wies einmal mehr der Sauerwasser-Experte und Fachbuch-Autor Dr. Anton Hegele in einem Leserbrief hin. Denn die Göppinger hätten ein verbrieftes Recht auf kostenlose Sauerwasserversorgung aus dem Brunnen bei der heutigen Privatklinik Christophsbad. Dort fließe aber schon länger kein Wasser mehr. Ebenso wenig aus dem Brunnen beim historischen Badhaus in Jebenhausen, der eigentlich den Einwohnern des heutigen Stadtbezirks rechtsverbindlich kostenloses Mineralwasser garantieren soll.

Im Christophsbad ließen sich die Gründe für den trockenen Brunnen auf die Schnelle nicht eruieren. Aber für den Brunnen in Jebenhausen, der ebenfalls in der Zuständigkeit der Stadtwerke liegt, erklärte Andreas Bantel: „Das Wasser an diesem Standort kann derzeit nicht genutzt werden, denn bereits Ende 2024 wurde in der ‚Gartenquelle‘, welche die Entnahmestelle beim Museum speist, ein Mineralöleintrag festgestellt.“ Das Umweltschutzamt habe die Ursache nicht ermitteln können. Zum Schutz der Bevölkerung sei der Brunnen deshalb vorläufig stillgelegt worden. Das Wasser wird laufend beprobt. „Die letzten Untersuchungen zeigen erste Erfolge, dass sich die Qualität wieder bessert“, so Bantel. Es gebe Hoffnung, dass der Brunnen mittelfristig wieder geöffnet werden könne.

Der „Swalbrunnen zu Gepingen“

Historie

Die mehr als 600 Jahre alte Geschichte des „Swalbrunnen zu Gepingen“ begründete die Entstehung des Christophsbads genauso wie den Ruf der einstigen Sprudelstadt Göppingen.

Heute

Doch Herzog Christoph von Württemberg, der damals angeblich durch das Göppinger Wasser von einer Vergiftung geheilt wurde, würde sich angesichts der aktuellen Lage der Mineralbrunnen im Grab umdrehen oder gar randalieren, mutmaßte Stadtrat Till Herwig.