Göppingen Sauerwasser-Brunnen in der Krise
Nachlassende Ergiebigkeit, Ölverschmutzung, Vandalismus. Die Göppinger Sauerwasser-Brunnen, einst der ganze Stolz der Stadt, bereiten zunehmend Sorgen.
Die Stadtwerke wollen die offensichtlichen Probleme mit den Sauerwasser-Brunnen beim Freibad angehen. Der Brunnen im historischen Pavillon soll endgültig stillgelegt, die Entnahmestellen an der Freibadbrücke von Dauerbetrieb auf Knopfdruck umgestellt werden. Das ist im Kern die Reaktion der EVF auf die Misere.