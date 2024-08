Von historischen Burgen und Kirchen über faszinierende Museen bis hin zu idyllischen Wanderwegen bietet Göppingen eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen, die sowohl Geschichtsinteressierte als auch Naturliebhaber begeistern. In diesem Artikel stellen wir Ihnen 25 ausgewählte Orte vor, die Göppingen und die umliegenden Gebiete zu einem lohnenswerten Ziel für Tagesausflüge und längere Aufenthalte machen. Lassen Sie sich von der Vielfalt und dem Charme dieser Region überraschen!

Evangelische Oberhofenkirche

Die Oberhofenkirche in Göppingen ist eine der ältesten Kirchen der Stadt, ursprünglich im gotischen Stil erbaut. Sie ist bekannt für ihre historische Bedeutung und die beeindruckenden Fresken aus dem 15. Jahrhundert. Die Kirche wurde mehrfach umgebaut und erweitert und dient heute als zentraler Ort für Gottesdienste und Veranstaltungen.

Evangelische Stadtkirche

Die Evangelische Stadtkirche von Göppingen, erbaut im 17. Jahrhundert, vereint in ihrem Baustil Elemente der Renaissance, des Barock, der Neoromanik und des Jugendstils. Der imposante Bau mit seinem charakteristischen Turm prägt das Stadtbild und beherbergt eine wertvolle Orgel, die regelmäßig bei Konzerten zum Einsatz kommt.

Schloss Göppingen

Das Schloss Göppingen wurde im 16. Jahrhundert im Stil der Renaissance erbaut und diente einst als Residenz der Württemberger Herzöge. Heute befindet sich im Schloss das Amtsgericht. Der Schlosspark lädt zum Verweilen ein und bietet einen schönen Blick auf die historische Architektur.

Marstall

Der Marstall Göppingen, ein ehemaliges Wirtschaftsgebäude des Schlosses, stammt aus dem 16. Jahrhundert und diente ursprünglich als Stallgebäude. Vor dem Marstall-Gebäude befindet sich der Marstallbrunnen mit einer Brunnensäule, die viele Pferdeleiber zeigt. Der Marstall ist für Besucher nicht zugänglich, da sich hier heutzutage eine Jugendarrestanstalt befindet.

Rathaus

Das Rathaus von Göppingen ist ein markantes Gebäude im Zentrum der Stadt, das im 18. Jahrhundert errichtet wurde. Das Gebäude mit seiner historischen Fassade und dem markanten Türmchen ist ein Wahrzeichen der Stadt und dient als Sitz der Stadtverwaltung.

Adelberger Kornhaus (Stadtbibliothek)

Das Adelberger Kornhaus, ein historisches Lagerhaus aus dem 16. Jahrhundert, wurde ursprünglich vom Kloster Adelberg genutzt. Heute ist es die Heimat der Stadtbibliothek Göppingen, die neben einer umfangreichen Buchsammlung auch Veranstaltungen und Lesungen anbietet.

Alter Kasten (Stadtarchiv)

Der Alte Kasten ist ein historisches Speichergebäude aus dem 16. Jahrhundert, das heute das Stadtarchiv von Göppingen beherbergt. Hier wird das historische Erbe der Stadt aufbewahrt, und es bietet Forschenden und Interessierten Zugang zu einer Vielzahl von Dokumenten und historischen Quellen.

Haus Illig

Das Haus Illig in Göppingen, ein Backsteinbau im Stil der Gründerzeit, wurde 1897/98 erbaut. Hier gründete Johannes Illig die liberale Zeitung „Der Hohenstaufen“. Heute beherbergt das renovierte Gebäude die Jugendmusikschule (JMS) und einen Veranstaltungssaal, der für Konzerte, Kleinkunst und Kabarett genutzt wird. Das Gebäude ist historisch bedeutsam und ein kultureller Treffpunkt in Göppingen.

Altes E-Werk

Das Alte E-Werk in Göppingen ist ein Industriegebäude aus der Gründerzeit, das ursprünglich zur Stromerzeugung genutzt wurde. Heute ist es ein Kulturzentrum, das für verschiedene Veranstaltungen, Ausstellungen und als Treffpunkt für die kreative Szene der Stadt dient.

Städtisches Museum im Storchen

Das Städtische Museum Göppingen bietet auf über 500m² einen umfassenden Einblick in die Geschichte der Stadt. Die Dauerausstellung zeigt historische Objekte, Kunstwerke und Spielzeuge regionaler Unternehmen wie Märklin. Besucher können das Stadtleben von frühen Siedlungsspuren bis zur Nachkriegszeit erkunden. Das Museum kombiniert klassische Präsentationen mit interaktiven Elementen und Entdeckerstationen, und bietet regelmäßige Sonderausstellungen sowie ein abwechslungsreiches Begleitprogramm für alle Altersgruppen.

Friederike-Wackler-Museum

Friederike Wackler wurde 1846 geboren und übernahm nach dem frühen Tod ihres Mannes 1891 die Leitung des Familienunternehmens, das ihr Vater gegründet hatte. Unter ihrer Führung erweiterte sie das Unternehmen erfolgreich, was für eine Frau in ihrer Zeit ungewöhnlich war. 1912 verkaufte sie das Unternehmen, das später Teil der international tätigen Schwarz-Gruppe wurde. Das Museum zeigt den Weg des Unternehmens von der Pferdefuhrhalterei bis hin zum modernen Dienstleistungsunternehmen.

Barbarossakirche St. Jakobus

Die Barbarossakirche St. Jakobus in Hohenstaufen, erbaut Ende des 15. Jahrhunderts, ist ein historisches Wahrzeichen. Ursprünglich St. Jakobus geweiht, wurde sie im 19. Jahrhundert im Zuge der Nationalbewegung umgestaltet und erhielt ihren heutigen Namen nach dem Staufenkaiser Friedrich I. Barbarossa. Die Kirche ist bekannt für ihre Westfassade mit Wappen staufischer Herrschaftsgebiete. Besucher können sowohl die historische Architektur als auch die kunstvolle Innenausstattung, einschließlich eines Chorfensters mit dem Bildnis Kaiser Barbarossas, bewundern.

Partnerschaftsbrunnen

Der Partnerschaftsbrunnen im Herzen von Göppingen zeigt Sagen und Begebenheiten aus Göppingen sowie den Partnerstädten Klosterneuburg (Österreich) und Foggia (Italien). Außerdem ist er Symbol für die Patenschaft für die Vertriebenen aus dem Schönhengstgau, einer historischen Region in Böhmen und Mähren.

Sauerbrunnen

Die Sauerbrunnen in Göppingen sind historische Mineralquellen, denen seit Jahrhunderten heilende Eigenschaften nachgesagt werden. Der Begriff "Sauerbrunnen" bezieht sich auf das kohlensäurehaltige Wasser, das aus diesen Quellen sprudelt und aufgrund seines Geschmacks und seiner Zusammensetzung als "sauer" bezeichnet wird.

Kunsthalle Göppingen

Die Kunsthalle Göppingen ist ein Zentrum für zeitgenössische Kunst und zeigt regelmäßig Ausstellungen von nationalen und internationalen Künstlern. Das moderne Gebäude in der Innenstadt von Göppingen bietet eine Plattform für aktuelle künstlerische Strömungen und Diskussionen.

Märklin Erlebniswelt

Für Eisenbahnfans ist ein Besuch in der Märklin Erlebniswelt in Göppingen ein Muss. Das Museum bietet eine faszinierende Ausstellung von Modelleisenbahnen, darunter historische Modelle und interaktive Präsentationen.

Der Kleine Tierpark Göppingen

Ein kleiner, familienfreundlicher Zoo, der eine Vielzahl von Tieren beherbergt. Hier lassen sich vielfältige Tiere entdecken, vom Meerschweinchen über das Gürteltier bis hin zu Kapuzineräffchen und Flamingos. Der Park ist ideal für einen Familienausflug.

Naturkundliches Museum

Das Naturkundliche Museum Göppingen in der Alten Badherberge Jebenhausen widmet sich der Natur der Schwäbischen Alb. Auf zwei Etagen werden naturwissenschaftliche Themen, Fossilien, Gesteine, Minerale sowie Vögel und Schmetterlinge ausgestellt. Geologische und archäologische Exponate zeigen die Erdgeschichte und menschliche Siedlungen in der Region von der Steinzeit bis zu den Merowingern.

Jüdisches Museum Jebenhausen

Das Jüdische Museum in Jebenhausen, einem Stadtteil von Göppingen, widmet sich der Geschichte der jüdischen Gemeinde in der Region, die im 19. Jahrhundert zu den größten in Württemberg gehörte. Es befindet sich in der über 500 Jahre alten Dorfkirche und dokumentiert das jüdische Leben von der Gründung der Gemeinde bis zu ihrem tragischen Ende im Holocaust.

Stiftskirche Faurndau

Diese beeindruckende romanische Kirche in Faurndau, einem Stadtteil von Göppingen, ist eine der ältesten Kirchen in der Region und ein Beispiel für frühromanische Architektur. Sie ist eine der Sehenswürdigkeiten entlang der „Straße der Staufer“, einer etwa 300 km langen touristischen Themenstraße durch Baden-Württemberg.

Burgruine Hohenstaufen

Die Ruine der mittelalterlichen Burg Hohenstaufen liegt auf dem Hohenstaufen, einem markanten Berg, der Göppingen den Beinamen „Hohenstaufenstadt“ gab. Sie bietet einen wunderbaren Ausblick auf die Umgebung und ist ein beliebtes Ziel für Wanderer und Geschichtsinteressierte.

Drei Kaiserberge

Die Drei Kaiserberge Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen bieten nicht nur herrliche Wanderwege, sondern auch eine geschichtsträchtige Landschaft. Hier stand einst die Stammburg der Staufer, einer der bedeutendsten Herrscherdynastien des Mittelalters.

Schloss Filseck

Ein Renaissance-Schloss, das sich im nahegelegenen Uhingen befindet. Das Schloss ist wunderschön restauriert und beherbergt ein Restaurant sowie wechselnde Kunstausstellungen. Die Schlossanlage und der Park laden zu einem Spaziergang ein.

Naturpfad Sinneswandel, Bad Boll

Dieser Park ist ein Erlebnis für die Sinne und befindet sich in Bad Boll. Verschiedene Stationen laden dazu ein, die Natur mit allen Sinnen zu erkunden, was besonders für Familien interessant ist. Brücken, Holzhängematte, bunte Bäume, ein Klangwald und vieles mehr gibt es auf diesem Walderlebnispfad zu entdecken.

Schwäbische Alb

Die Schwäbische Alb ist ein Mittelgebirge, das von Göppingen aus gut erreichbar ist und sich durch seine markanten Kalksteinfelsen, weiten Hochflächen und tiefen Täler auszeichnet. Die Region ist bekannt für ihre malerischen Landschaften, zahlreichen Burgen, Höhlen und historischen Städte. Besonders berühmt sind die spektakulären Karsthöhlen, darunter die Blautopfquelle und die Nebelhöhle. Die Schwäbische Alb ist ein beliebtes Ziel für Wanderer und Naturfreunde, die die unberührte Natur und die vielfältige Flora und Fauna genießen möchten.