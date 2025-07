Einem angeblich Hilfe suchenden Mann will die ältere Frau nur helfen – und wird dann bestohlen. Das lässt sie nicht auf sich sitzen.

swi/AFP 09.07.2025 - 12:02 Uhr

Nach einem Trickbetrug an ihrer eigenen Haustür hat eine betagte Seniorin in Göppingen die Verfolgung aufgenommen und den Betrüger gestellt. Wie die Polizei in Ulm am Mittwoch mitteilte, klingelte ein Mann am Vortag an der Tür der weit über 80-jährigen Frau und hielt ihr einen Zettel hin. Sie gab ihm demnach einige Euro, ohne das Papier überhaupt zu lesen.