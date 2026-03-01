 
Göppingen siegt in Hannover Ein nahezu perfekter Frisch-Auf-Auftritt

1
Elias Newel setzt sich gegen Marian Michalczyk durch – der Göppinger Spielmacher zeigte eine überragende Leistung in Hannover. Foto: IMAGO/Jan Guenther

Top Abwehr mit gutem Torwart, eine klasse Wurfquote und ein überragender Elias Newel sorgen für ein 28:22 von Frisch Auf Göppingen in Hannover – und nach 2:18 Punkten für einen Sieg.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Es gibt bestimmte Orte, die liegen bestimmten Mannschaften: Die ZAG-Arena gehört für Frisch Auf Göppingen mit Sicherheit dazu. Vergangenen April beendete das Team von Trainer Ben Matschke dort eine Horrorserie von 25 Auswärtsspielen ohne Sieg mit einem 36:30. Diesen Sonntag schaffte der Handball-Bundesligist wieder – genauso überraschend – ein 28:22 (15:11) bei der TSV Hannover-Burgdorf und konnte nach zehn Spielen ohne doppelten Punktgewinn (2:18 Zähler) endlich wieder jubeln. Den letzten Sieg hatte es am 13. November 2025 (34:30 gegen den HSV Hamburg) gegeben.

 

„Das tut unfassbar gut, unserem Team genauso wie unseren Fans“, sagte der dänische Rechtshänder Victor Klöve. Er warf vor 9900 Zuschauern vier Tore und wurde in seinem Team nur von den Rückraumkollegen Erik Persson (5) und Elias Newel (8) übertroffen. Die Routiniers Oskar Sunnefeldt, Martin Hanne und David Schmidt wurden nicht eingesetzt. Es war ein nahezu perfekter Auftritt von Frisch Auf, mit einer hervorragenden Wurfquote, in dem sich ein Mann ein Sternchen verdiente: Der 22-jährige Elias Newel machte sein bestes Bundesligaspiel, führte klug Regie, setzte seine Mitspieler gekonnt ein und glänzte auch beim Abschluss.

Hinzu kam eine starke, disziplinierte Abwehr vor einem starken Keeper Kristian Saeveras, der in der Schlussviertelstunde zahlreiche freie Würfe parierte. Dass Hannover (ohne den kranken Keeper Joel Birlehm) mit seinem besten Werfer Renars Uscins (9) einen schwachen Tag erwischte, passte ins Bild. „Die Energie wollen wir ins nächste Heimspiel mitnehmen“, sagte Klöve. Das steigt am 9. März (19 Uhr) gegen den ThSV Eisenach.

Trainerstimme

Ben Matschke: „Wir wollten Hannover heute früh zeigen, dass es schwer für sie wird. Das ist uns gelungen. Zudem hat Hannover nur fünf Torschützen, das ist auch ein Verdienst unserer Verteidigung, die der TSV-Mannschaft gute Lösungen der vergangenen Wochen genommen hat. Das hat uns Sicherheit gegeben. Mit Kristian Saeveras im Tor und Elias Newel in der Spielsteuerung hatten wir zwei überragende Leistungsträger. Der Sieg tut uns als Mannschaft und dem Verein gut, weil wir uns für unsere Arbeit belohnen konnten. Ich freue mich für die Jungs und auch auf eine volle Halle gegen Eisenach am 9. März.“

Aufstellungen

TSV Hannover-Burgdorf: Gade (5/1 Paraden), Katsigiannis; Tissier 2 Tore, Poulsen, Uscins 9, Pedersen 4/3, Steinhauser 4, Michalczik, Edvardsson, Aho, Solstad, Fischer 3, Feise, Weber, Rodriguez.

Frisch Auf Göppingen: Saeveraas (11/1 P.), Buchele; Neudeck 1, ten Velde 3/1, Klöve 4, Goßner 2, Persson 5, Pregler, Schiller 1, Jurmala 3, Sunnefeldt, Gislason 1, Newel 8, Hanne.

Saison 2025/26

Ergebnisse
GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33, ThSV Eisenach – FAG 31:27, FAG – SG Flensburg-Handewitt 32:33, Füchse Berlin – FAG 42:29, FAG – GWD Minden 28:28, MT Melsungen – FAG 31:23, FAG – THW Kiel 24:28, TSV Hannover-Burgdorf – FAG 22:28.

Termine
FAG – ThSV Eisenach (9. März, 19 Uhr), TBV Lemgo Lippe – FAG (15. März, 15 Uhr), FAG – HC Erlangen (29. März, 16.30 Uhr), FAG – SC Magdeburg (Ostersonntag, 5. April, 18 Uhr), SC DHfK Leipzig – FAG (9. April, 19 Uhr), FAG – Rhein-Neckar Löwen (23. April, 19 Uhr), VfL Gummersbach – FAG (30. April, 19 Uhr), FAG – HSG Wetzlar (7. Mai, 19 Uhr), HSV Hamburg – FAG (25. Mai, 20 Uhr), FAG – TVB Stuttgart (3. Juni, 19 Uhr), Bergischer HC – FAG (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)

