5600 Zuschauer in der ausverkauften EWS-Arena sorgen für Gänsehautatmosphäre, am Ende verliert Frisch Auf Göppingen den Handball-Thriller gegen Flensburg 32:33.
Die Fans der Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen und der SG Flensburg-Handewitt pflegen seit 20 Jahren eine innige Fan-Freundschaft. „Leidenschaft verbindet“, stand daher auf einem Plakat in der mit 5600 Zuschauern ausverkauften EWS-Arena. Und ein extremer Kampfgeist verband auch die Spieler beider Reihen auf dem Feld. Am Ende unterlag Frisch Auf dem Tabellenzweiten nach mitreißenden 60 Minuten in prickelnder Atmosphäre sehr unglücklich mit 32:33 (13:15).