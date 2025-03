In den vergangenen Jahren sind im Kreis Göppingen deutlich mehr Menschen an Hautkrebs erkrankt. Schutz bieten Ärzten zufolge Sonnencreme und UV-Kleidung. Und es gibt auch Vorsorge-Screenings. Wer ist besonders gefährdet?

Rebecca Hummler 28.03.2025 - 07:00 Uhr

Die Zahl der Hautkrebsfälle in Deutschland ist laut einem Krankenkassenbericht teils deutlich gestiegen. So hat sich seit dem Jahr 2005 die Zahl der Menschen mit der Diagnose des weißen Hautkrebses nahezu verdreifacht und die Zahl jener mit schwarzem Hautkrebs mehr als verdoppelt, wie die Barmer-Krankenkasse in einem aktuellen Bericht mitteilt.