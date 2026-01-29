Nach den Schüssen auf eine Bäckerei in Göppingen sitzt nun auch ein zweiter Verdächtiger in Haft. Die Ermittler prüfen, ob es Verbindungen zu einem weiteren Vorfall gibt.
29.01.2026 - 17:22 Uhr
– Die Polizei hat einen zweiten Verdächtigen im Fall der Schussabgabe auf eine Bäckerei in Göppingen festgenommen. Der 24-jährige Italiener wurde im Raum Stuttgart von Spezialkräften aufgegriffen und sitzt seit Mittwoch aufgrund eines Haftbefehls wegen versuchten Mordes in Haft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.