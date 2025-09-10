Ein Teenager mit Maschinenpistole, ein Toter – und die Frage, wie es so weit kommen konnte. Hinter verschlossenen Türen hat der erste Mordprozess in Stuttgart begonnen.
10.09.2025 - 11:48 Uhr
Die beiden Gruppen bekämpfen sich seit Jahren bis aufs Blut. Es werden Handgranaten geworfen, es wird aus fahrenden Autos geschossen, gedroht - und es wird viel geschwiegen. Aber nicht immer sind echte "Profis" am Start - es soll sich auch um "vielseitige jugendliche Improvisationskünstler" bis hin zu Telefonbetrügern handeln.