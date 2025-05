Nach zwei Klatschen feiert Frisch Auf Göppingen beim 1. VfL Potsdam mit 25:21 seinen zweiten Auswärtssieg – den Formanstieg gilt es, gegen den TVB Stuttgart zu bestätigen.

Jürgen Frey 31.05.2025 - 21:37 Uhr

Der 1. VfL Potsdam war schon abgestiegen, Frisch Auf Göppingen konnte nicht mehr abstiegen. Von daher war dieses Handball-Bundesligaduell eines aus der Kategorie „Spiel um die Goldene Ananas“. Doch für die Göppinger war es nach zwei bitterbösen 28:43- und 25:41-Klatschen in Serie gegen die Füchse und in Gummersbach auch so etwas wie ein Charaktertest. Den hat die Mannschaft von Trainer Ben Matschke mit einem souveränen 25:21 (16:9) bestanden und damit verhindert, dass die Stimmung rund um den Club vor dem Heimderby gegen den TVB Stuttgart (Donnerstag, 19 Uhr/EWS-Arena) vollends ins Negative gekippt wäre.