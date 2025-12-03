Göppinger Kreistag Landrat: „Wir gehen keinen Sonderweg“
Auch im Kreistagsausschuss gehen die Meinungen auseinander, was Ausmaß und Zeitpunkt der Einsparungen im Sozialbereich anlangt. Und die Finanzlage spitzt sich weiter zu.
Der Verwaltungsausschusses (VA) des Göppinger Kreistags war nun das letzte Gremium, das als empfehlender Fachausschuss über den künftigen Kreishaushalt sprach. Am 12. Dezember wird der Kreistag voraussichtlich endgültig über den Haushaltsentwurf und damit auch über die von der Kreisverwaltung vorgelegte Streichliste entscheiden.