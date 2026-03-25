Abschied vom MDax: Die Aktie des weltweit agierenden Göppinger Softwareanbieters Teamviewer ist künftig nur noch im SDax eingestuft. Auch die Prognose für 2026 enttäuscht Anleger.
25.03.2026 - 10:13 Uhr
Der gigantische und letztlich unaufhaltsame Kursverfall seit Anfang Juli 2020 von rund 55 Euro auf nunmehr 4,40 Euro lässt sich nun auch an der Börsenliga ablesen, in der die Teamviewer-Aktie künftig spielt. Anfang der Woche ist sie aus dem MDax geflogen und in den SDax abgestiegen. Aufgestiegen in die zweite Liga sind Deutz, Jenoptik, Salzgitter. Die Deutsche Börse reagiert damit auf die vergrößerte oder verringerte Marktkapitalisierung.