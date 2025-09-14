Die deutschen Basketballer haben ihre makellose EM gekrönt und den nächsten großen Titel eingefahren. Zwei Jahre nach dem WM-Triumph dürfen Schröder und Co. auch in Riga jubeln.
14.09.2025 - 21:58 Uhr
Der Weltmeister ist auch Europameister. Zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Triumph von Manila haben sich Deutschlands Basketballer auch die europäische Krone aufgesetzt. In einem elektrisierenden Endspiel setzte sich das Team um NBA-Profi Franz Wagner in Riga gegen die Türkei mit 88:83 (40:46) durch und feierte damit den zweiten EM-Titel nach 1993. Zuletzt hatte Spanien gleichzeitig den WM- und den EM-Titel inne.