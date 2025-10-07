Gold gilt seit Jahrhunderten als Wertspeicher und wird besonders in Krisenzeiten nachgefragt. Dennoch ist das Edelmetall keine risikolose Anlage. Wer investieren möchte, hat verschiedene Möglichkeiten.
Die klassische Form ist der Kauf von Goldbarren oder Anlagemünzen wie Krügerrand, Maple Leaf oder Wiener Philharmoniker. Sie lassen sich bei spezialisierten Edelmetallhändlern, Banken oder über Online-Shops erwerben. Auch manche Reisebanken oder Sparkassen bieten Goldprodukte an. Laut Stiftung Warentest sind die Aufpreise und Konditionen je nach Anbieter sehr unterschiedlich.