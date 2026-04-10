Goldäcker Schwimmbad Schüler können wieder schwimmen gehen
Das Goldäcker-Bad in Echterdingen ist wieder in Betrieb für Schulen und Vereine. Zuvor hatte es geschlossen wegen Reparaturen. Das führte auch zu Absagen.
Das Goldäcker-Bad in Echterdingen ist wieder in Betrieb für Schulen und Vereine. Zuvor hatte es geschlossen wegen Reparaturen. Das führte auch zu Absagen.
„Schweren Herzens müssen wir den Schwimmkurs in den Osterferien absagen“, wurden vor gut einer Woche Schwimmwillige am Eingang des Goldäcker-Bads informiert. Der Grund: „Die Chlorpumpe im Schwimmbad ist defekt, ein sicherer und hygienischer Badebetrieb ist jetzt deshalb nicht möglich. Wir haben uns sehr auf die gemeinsame Zeit mit euch gefreut und bedauern die Absage wirklich sehr. Selbstverständlich erstatten wir die bereits bezahlten Kursbeiträge vollständig zurück.“ Geschrieben hat dies die Schwimmabteilung des TV Echterdingen.