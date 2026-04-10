Goldäcker Schwimmbad: Schüler können wieder schwimmen gehen

„Schweren Herzens müssen wir den Schwimmkurs in den Osterferien absagen“, wurden vor gut einer Woche Schwimmwillige am Eingang des Goldäcker-Bads informiert. Der Grund: „Die Chlorpumpe im Schwimmbad ist defekt, ein sicherer und hygienischer Badebetrieb ist jetzt deshalb nicht möglich. Wir haben uns sehr auf die gemeinsame Zeit mit euch gefreut und bedauern die Absage wirklich sehr. Selbstverständlich erstatten wir die bereits bezahlten Kursbeiträge vollständig zurück.“ Geschrieben hat dies die Schwimmabteilung des TV Echterdingen.

Das ist inzwischen Vergangenheit: Das Bad sei wegen eines technischen Defekts zwei Tage geschlossen gewesen, sei aber seit rund einer Woche wieder geöffnet, teilte der Stadtsprecher Thomas Krämer mit.

Eine Schwimmhalle fehlt derzeit

Derartiges kann passieren. Aber das ist eben ein Beispiel, das ganz gut zeigt, was die Bürger wirklich von ihrer Stadt wollen. Dass das Gartenhallenbad der Stadt derzeit komplett neu gebaut und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht wird, ist notwendig. Aber dadurch fehlt eine Schwimmhalle in der Stadt. Das Goldäcker-Bad ist eigentlich nur für Vereins- und Schulschwimmen konzipiert. Wenn das auch nicht funktioniert, sitzen die Schwimmer auf dem Trockenen.

So war das Goldäcker-Bad gleich Anfang dieses Jahres geschlossen. Zur Erleichterung der Schüler konnte es zum Ferienende wieder öffnen. Der Grund damals waren die Duschen, die nicht mehr funktionierten. Eine übliche Reparatur reichte nicht aus zur Behebung des Schadens. Ein Spezialist musste her, der auch erst nach den Januar-Feiertagen zu erreichen war. Und da musste dann auch noch ein Spezialkabel bestellt werden.

Schwimmen lernen ist nicht so einfach, wenn kein Schwimmbad offen hat. (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa

Reparaturen auch an der Turnhalle

Und als wäre dies nicht Schaden genug, war Anfang Januar die Turnhalle des Immanuel-Kant-Gymnasiums wegen Reparaturarbeiten geschlossen. Da war eine Folie auf dem Dach schadhaft. Zuerst machte die Beschaffung dieser Folie Probleme, da es sich um einen Spezialwerkstoff handelte. Dann mache das Wetter nicht so mit, dass die Arbeiten ausgeführt werden konnten. Immerhin hat sich der Gemeinderat jetzt mit der Sanierung des Sporthallendaches befasst. Der asbesthaltige Dachaufbau soll teils zurückgebaut werden, die neue Abdichtung mechanisch befestigt werden – mit selbstbohrenden Schrauben. Als Zeitraum für die Arbeiten werden die Sommerferien vorgeschlagen.