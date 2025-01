Die 39. Golden Disc Awards feiern die herausragendsten Leistungen der südkoreanischen Musikszene – des sogenannten K-Pop – und fanden am 4. und 5. Januar 2025 im Mizuho PayPay Dome in Fukuoka, Japan, statt. Ausgezeichnet wurden Werke, die zwischen November 2023 und November 2024 veröffentlicht wurden. Moderiert wurde die glamouröse Veranstaltung von Sänger und Moderator Sung Si-kyung, Sänger Cha Eun-woo sowie von der deutschstämmigen Schauspielerin Moon Ga-young.

Wegen des Flugzeugabsturzes am 29. Dezember in Südkorea wurde die Live-Übertragung des Events verschoben. Während die Zeremonie vor Ort planmäßig abgehalten wurde, wurde die Aufzeichnung am 6. und 7. Januar 2025 ausgestrahlt. Der traditionelle Fototermin auf dem roten Teppich wurde jedoch abgesagt.

Daesang und Bonsang: Der Unterschied

Bei den Golden Disc Awards – und auch bei anderen koreanischen Award-Verleihungen – wird zwischen den Kategorien „Daesang“ und „Bonsang“ unterschieden. In Kategorien, die als „Daesang“ vergeben werden, kann lediglich ein Künstler oder eine Gruppe gewinnen. Bei „Bonsang“-Preisen gewinnen mehrere Künstler.

„Daesang“ geht über K-Pop hinaus. Auch bei koreanischen Preisverleihungen für K-Dramen, koreanische Shows und Filme werden am Jahresende Daesangs verliehen. Der Daesang gilt als die größte Auszeichnung einer koreanischen Zeremonie und geht in der Regel an den Künstler oder die Gruppe, dessen Einfluss die Erwartungen übertroffen hat.

Das sind die Gewinner der Golden Disc Awards 2025

Die Gewinner der Golden Disc Awards werden bestimmt durch eine Mischung aus Verkaufszahlen sowie einer Jury aus Fachleuten wie Branchenvertretern, K-Pop-Reportern, Musikproduzenten und Musikkritikern. Die „Popular Artist“-Awards werden durch Online Votings vergeben.

Song des Jahres (Daesang): Aespa – „Supernova“

Album des Jahres (Daesang): Seventeen – „Spill the Feels“

Digital Song Bonsang:

(G)I-dle – „Fate“

Aespa – „Supernova“

Bibi – „Bam Yang Gang“

Day6 – „Welcome to the Show“

Illit – „Magnetic“

IU – „Love Wins All“

Ive – „Heya“

NewJeans – „How Sweet“

Taeyeon – „To. X“

TWS – „Plot Twist“

Album Bonsang:

(G)I-dle – „2“

Aespa – „Armageddon“

Ateez – „The World EP.Fin: Will“

Enhypen – „Romance: Untold“

Ive – „Ive Switch“

NCT Dream – „Dream()scape“

Seventeen – „Spill the Feels“

Stray Kids – „Ate“

Tomorrow X Together – „The Star Chapter: Sanctuary“

Zerobaseone – „You Had Me at Hello“

Rookie Artist of the Year:

BabyMonster

Illit

NCT Wish

TWS

Most Popular Artist (Female): Le Sserafim

Most Popular Artist (Male): Plave

Best Band: Day6

Best Group: Le Sserafim

Best OST: Crush – „Love You with All My Heart“ (zum Film „Queen of Tears“)

Best Producer: Han Sung-soo (Pledis Entertainment)

Best Solo: Yuqi ((G)-I-dle)

Cosmopolitan Artist of the Year: NewJeans

Fans' Choice with Nongshin Shin-Ramyun: Enhypen

Global K-pop Artist: Enhypen und Ive

Golden Honorable Choice: Shin Hae-chul (posthum)

Next Generation: Kiss of Life