Die Goldene Henne 2025 bringt nicht nur Stars wie Sarah Connor, Michael Patrick Kelly oder Ronan Keating nach Leipzig, sondern feiert vor allem die große Rückkehr von Unheilig.
12.09.2025 - 07:29 Uhr
Heute Abend um 20:15 Uhr ist es soweit: In Leipzig wird die 30. Goldene Henne verliehen – erstmals live im Ersten. Der größte deutsche Publikumspreis feiert damit gleich ein doppeltes Jubiläum: 30 Jahre Goldene Henne und 35 Jahre Deutsche Einheit. Moderiert wird die Gala von Kai Pflaume und Florian Silbereisen, die erstmals gemeinsam auf der Bühne stehen.