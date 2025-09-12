Die Goldene Henne 2025 bringt nicht nur Stars wie Sarah Connor, Michael Patrick Kelly oder Ronan Keating nach Leipzig, sondern feiert vor allem die große Rückkehr von Unheilig.

Heute Abend um 20:15 Uhr ist es soweit: In Leipzig wird die 30. Goldene Henne verliehen – erstmals live im Ersten. Der größte deutsche Publikumspreis feiert damit gleich ein doppeltes Jubiläum: 30 Jahre Goldene Henne und 35 Jahre Deutsche Einheit. Moderiert wird die Gala von Kai Pflaume und Florian Silbereisen, die erstmals gemeinsam auf der Bühne stehen.

Unheilig-Comeback nach neun Jahren Für den emotionalen Höhepunkt des Abends sorgt das Comeback von Unheilig. „Der Graf“ steht nach neun Jahren Pause wieder auf der Bühne. Fans dürfen sich auf ein Medley mit Klassikern und einen brandneuen Song freuen. „Seit 2016 habe ich auf keiner Bühne mehr gestanden. Umso schöner ist es, diesen besonderen Moment mit den Henne-Zuschauern teilen zu dürfen“, erklärte der Sänger im Vorfeld.

Das sind die Gäste heute Abend

Neben Unheilig erwartet die Zuschauer ein vielseitiges Musikprogramm. Mit dabei sind:

Sarah Connor

Ronan Keating

Michael Patrick Kelly

Johannes Oerding

Max Giesinger

The BossHoss

Karat

Die Prinzen

Annett Louisan

Heinz Rudolf Kunze

Dazu treten Pianist Louis Philippson mit dem MDR-Sinfonieorchester und der MDR-Kinderchor auf.

Nominierte für die Goldene Henne 2025

Auch in diesem Jahr konnten die Zuschauer in vier Kategorien abstimmen. Nominiert sind in den einzelnen Kategorien:

Entertainment

Barbara Schöneberger

Sebastian Pufpaff („TV total“)

Hazel Brugger

Bully Herbig („LOL“)

„Let’s Dance“-Jury (Motsi Mabuse, Jorge González, Joachim Llambi)

Film & Fernsehen

Liv Lisa Fries

Friedrich Mücke

Florian Lukas

Nadja Uhl

Nora Tschirner

Musik

Max Giesinger

Leony

Michael Patrick Kelly

Johannes Oerding

The BossHoss

Sport

Minerva Hase & Nikita Volodin

Turnteam Deutschland EM

SC Magdeburg

Franziska Preuß

Felix Loch

Wechsel ins Erste

Erstmals wird die Gala nicht nur im MDR, sondern bundesweit live im Ersten übertragen. Damit wollen die Veranstalter den Publikumspreis stärker als gesamtdeutsches Ereignis verankern. „Es ist an der Zeit, zum diesjährigen Einheitsjubiläum den größten Publikumspreis Deutschlands endlich dem ganzen Land vorzustellen“, so MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann.