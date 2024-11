Zum 30. Mal ist die Goldene Henne an Stars aus Musik, Film und Sport vergeben worden. Auch Helden des Alltags wurden geehrt.

dpa 15.11.2024 - 23:51 Uhr

Leipzig - Peter Maffay, Roland Kaiser und Inka Bause gehören zu den Gewinnern der Goldenen Henne 2024. Der Medienpreis ist am Freitagabend in Leipzig zum 30. Mal vergeben worden. In der Jubiläums-Liveshow wurden insgesamt elf Hennen an Stars aus Musik, Film, Entertainment und Sport sowie an Alltagshelden verliehen. Moderiert wurde die Show von Florian Silbereisen und Barbara Schöneberger. Die Goldene Henne wird gemeinsam vom MDR und der Zeitschrift "Super Illu" vergeben.